Cumartesi şöleni

TFF 2. Lig'de mücadele veren Ege ekipleri bugün birbirinden kritik karşılaşmalara çıkacak. Beyaz Grup'ta Play-Off hedefindeki Somaspor, Amed Sportif'i 13.00'te Soma Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Mücadelede Sinan Dereci düdük çalacak. Son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Menemen FK ise Menemen İlçe Stadı'nda bugün Bayburt ÖİS ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Yakup Özhan yönetecek. Kırmızı Grup'ta ise ateş hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapan Fethiyespor, Diyarbekirspor'la Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmanın hakemi ise Semih Kurt.

DÜŞME HATTINDA KRİTİK MAÇLAR

Zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928, Ankara Demirspor'un konuğu olacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Selim Özen düdük çalacak. Ateş hattında zor günler geçiren Balıkesirspor ise orta sıralarda bulunan Etimesgut Belediyespor'un konuğu olacak.

Etimesgut Belediyesi Kemal Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Berkay Erdemir yönetecek. Düşme potasında bulunan bir diğer Ege ekibi Uşak'ın deplasmanda Kastamonuspor'la kozlarını Gazi Stadı'nda paylaşacağı maçta Furkan Aksuoğlu düdük çalacak. Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.