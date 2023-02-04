Fener TFF’ye gitti

Süper Lig'de Adana Demirspor ile berabere kalan Fenerbahçe'de maçın hakemi Ali Palabıyık'a büyük tepki var. Dün olağanüstü toplanan F.Bahçe'de başkan Ali Koç ve beraberindeki heyet TFF binasına çıkarma yaptı. Sarı-lacivertliler TFF ile yaptığı görüşmede VAR'ın yabancı olmasını istedi. Yönetim Ali Palabıyık'a da sert tepki gösterirken başkan Ali Koç toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Ali Palabıyık bir daha maç alır almaz onu bilemem. Ancak o arkadaş biz yönetimde olduğumuz sürece stadımıza giremez" diye konuştu.

TARAFTAR YÜRÜYECEK

Ali Koç, "Mehmet Büyükekşi yabancı hakemi kabul ediyor mu?" sorusuna ise "Kabul etsin etmesin, kimin puanı gidiyor. Sivasspor

maçında 3 puan, bugün 2 puan nasıl olacak?" yorumunu yaptı. Bu arada F.Bahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktörü Jorge Jesus, kulüp idarecileri Erol Bilecik, Selahattin Baki ve Burak Çağlan Kızılhan PFDK'ya sevk edildi

Öte yandan Fenerbahçe taraftarları da harekete geçti. Fenerbahçe taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler, tartışmalı hakem kararları sonrası bugün TFF binasına yürüyüş düzenleneceğini açıkladı.

'BÖYLESİNİ GÖRMEDİM'

F.BAHÇE'DE teknik direktör Jorge Jesus, gündeme dair kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık için sert ifadeler kullandı. "Adaletsiz kararlar oldu. İki tane net penaltı pozisyonumuz vardı, burada VAR devreye girmek istemedi. Çok iyi bir performans sergiledik. Normal bir hakem yönetimi olsaydı maçı kazanırdık. Her şey adil bir şekilde ilerlerse, biz zaten liderliği alırız" diyen Jesus, sözlerine şöyle devam etti:

HAKEME SAYGISIZLIK YAPMADIM

"F.BAHÇE taraftarına seslenmek istiyorum. Bizler mağdur olduk. Taraftarlar bundan etkilendi. Adaletsiz hakem kararları vardı. İki penaltımız vardı. VAR devreye girmeliydi. Görmediler değil, devreye girmediler. Yıllardır bu işi yapıyorum, daha önce hiçbir takımın saha içinde bu kadar mağdur edildiğini görmemiştim. Maç sonunda hakeme saygısızlık yapmadım, son pozisyon hakkındaki görüşüne katılmadığımı söylemek için yanına gittim. Kırmızı kartın nedenini bilmiyorum. Hakem, 'saygısız bir tutumda bulunduğumu' söyledi ama ben böyle bir şey yapmadım. Bizim oyuncuları uzaklaştırmak istedim. Penaltılardan bahsetmedim. son pozisyondaki serbest vuruşu söyledim. Ama bana kırmızı gösterdi. "