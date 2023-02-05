Galatasaray 2-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU) | Dev derbide kazanan Galatasaray!

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Dries Mertens ve 53'te Mauro Icardi (p) kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 1. dakikada Maxi Lopez'den geldi.

Bu sonucun ardından G.Saray ligde üst üste 12. galibiyetini aldı ve 54 puana yükseldi. Trabzonspor ise 38 puanda kaldı.

Ligin 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Trabzonspor ise HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.

LİG TARİHİNDE BİR İLK!

3 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk kez "bir sezonda" art arda 12. galibiyetine ulaştı.

LİGDEKİ EN UZUN GALİBİYET SERİSİNE ORTAK OLDU

Galatasaray bu maçtan 3 puanla ayrıldı ve Süper Lig'de üst üste 12. galibiyetini elde ederek lig tarihindeki en uzun galibiyet serisine ortak oldu. Bundan önceki seri Mustafa Denizli'ye aitti. Denizli, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ve 1988-1989 sezonunun da ilk 3 haftasında 12 galibiyet almıştı.

ICARDI YİNE BOŞ GEÇMEDİ!

G.Saray'da Mauro Icardi 1 gol, 1 asist yaparak takımının skor yükünü sırtladı. Arjantinli golcü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ilk sezonunda gol atma başarısı gösterdi.

KAAN AYHAN FORMAYI GİYDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan, 90+1. dakikada Dries Mertens'in yerine girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası yayının sağında topla buluşan Oliveira'nın vuruşunda, top uzak direğin yanından auta gitti.

17. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

18. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını penaltı noktası üzerindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli golcü, üç rakibi arasında şık bir şekilde meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens'e çıkardı. Belçikalı oyuncu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

42. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Oliveira'nın bekletmeden vuruşunda top kaleci Uğurcan'dan döndü. Pozisyonun devamında Mertens'in ara pasıyla ceza sahası içine giren Dubois'nın sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.