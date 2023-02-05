Manisa FK zor virajda

Spor Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda Denizlispor'la 1-1 berabere kalarak kötü gidişatı sürdüren Manisa Futbol Kulübü, bugün evinde lider Samsunspor'u ağırlıyor. Mümin Özkasap Stadı'nda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Denizli beraberliği sonrası teknik direktör Levent Eriş ile yollarını ayırıp, Yalçın Koşukacak'ı dümene geçiren Manisa yeni teknik patronuyla ilk maçına çıkacak.

MUHAMMET VE NİZAMETTİN YOK

Sakatlığı süren orta saha Nizamettin'in yanı sıra kart cezalısı defans Muhammet Taha mücadelede forma giyemeyecek. Yeni transferler Metehan Baltacı ve Serkan Odabaşı da görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek. Ligde 29 puanı bulunan Manisa FK'nın ilk 7 hedefi için kayba tahammülü yok. Manisa FK ile ilk resmi karşılaşmasına çıkacak Yalçın Koşukavak, güçlü bir rakiple oynayacaklarını ve taraftardan destek beklediklerini de ifade etti.