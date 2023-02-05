Palabıyık’a suç duyurusu

FENERBAHÇE'DE dün gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu toplantısında gündem Adana Demirspor maçının hakemi olan Ali Palabıyık'tı. Sarı-lacivertliler, maçtaki yönetimi ve tavırlarıyla tepki toplayan Palabıyık'ın 1 gollerinin yanı sıra 2 net penaltılarını vermediğini belirtti. Ali Palabıyık'ın ayrıca maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus'a haksız bir şekilde kırımızı kart gösterdiği öne sürüldü. Bu açıklamaların ardından Fenerbahçe Gönüllüler Derneği'nin Adana Demirspor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık hakkında suç duyurusunda bulunduğu açıklandı. Ali Palabıyık'a dünkü toplantıda bir çağrıda da bulunurken şu ifadeler kullanıldı:

"ÖZÜR DİLESİN"

"ALİ Palabıyık'a çağrımız; Fenerbahçe camiasından özür dileyip, düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmasıdır!" Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı konuşmada, "3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık, sesimizi çıkarmadık. Sivasspor- Galatasaray maçı 3 puan. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında kaybedilen 2 puan, direkt yarışa etki eden 5 puan. Bu gözümüze batan. Bir de arada kaynayanlar var. Bir şubat ayındayız yine. Bize operasyonlar hep şubat ayında yapılıyor. Karşılaşmaya çıkıp yalnızca 1 dakika sonra sahadan ayrılmak bu sezonu feda etmektir. Ama geleceğimiz için tarihi bir adımdır... Biz bunu oyladık dün. 11'e 3 devam kararı çıktı. 3 oydan biri bendim. Ancak ligden çekilmek diye bir şey yok" dedi.

TARAFTARDAN BÜYÜK PROTESTO

Öteyandan FENERBAHÇE taraftarları TFF'nin protesto edilmesi amacıyla Riva tesislerine yapılacak seyahat için Kadıköy'de bulunan Salı Pazarı'nda toplandı. Geçtiğimiz gün oynanan Adana Demirspor maçının ardından Fenerbahçe'de müsabakanın hakemi Ali Palabıyık'a tepkiler dinmiyor. Fenerbahçe taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in önderliğinde toplanan binlerce taraftar Kadıköy'de meşaleler yaktı, yürüyüş yaptı, TFF ve hakemleri protesto etti. Protesto için binlerce kişi gelince tutulan otobüsler yeterli gelmedi. Pek çok taraftar dışarıda kaldı. Riva'da TFF tesislerine gidilen yol ise Emniyet tarafından kesildi. F.Bahçeli taraftarların daha ileri gitmesine izin verilmedi.