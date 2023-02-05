  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Petkim Spor Aslan’ı avladı

Petkim Spor Aslan’ı avladı

Aliğa Petkimspor, üstün bir performans gösterdiği maçta G.Saray’ı deplasmanda yenerek bayram etti

5.2.2023

Petkim Spor Aslan’ı avladı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. haftasında Aliağa Petkim Spor, maçtan sona üstün götürdüğü maçta Galatasaray Nef'i deplasmanda 82-74 mağlup ederek müthiş bir galibiyete imza attı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ve kontrolü hiç bırakmayan İzmir ekibi, ilk periyodu 23-19 önde bitirirken soyunma odasına da 40-37 üstün girdi. 3. çeyrekte de hata yapmayan ve son periyoda 60-57 önde giren Aliağa Petkim Spor maçı da 82-74 kazandı. Maçın en skorer ismi deplasman ekibinde 26 sayı kaydeden Omar Prewitt oldu. Bu sonucun ardından Aliağa Petkim Spor ligdeki 7. galibiyetini alırken, Galatasaray Nef 11. mağlubiyetini aldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA