Petkim Spor Aslan’ı avladı

Aliğa Petkimspor, üstün bir performans gösterdiği maçta G.Saray’ı deplasmanda yenerek bayram etti
5.2.2023
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 18. haftasında Aliağa Petkim Spor, maçtan sona üstün götürdüğü maçta Galatasaray Nef'i deplasmanda 82-74 mağlup ederek müthiş bir galibiyete imza attı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ve kontrolü hiç bırakmayan İzmir ekibi, ilk periyodu 23-19 önde bitirirken soyunma odasına da 40-37 üstün girdi. 3. çeyrekte de hata yapmayan ve son periyoda 60-57 önde giren Aliağa Petkim Spor maçı da 82-74 kazandı. Maçın en skorer ismi deplasman ekibinde 26 sayı kaydeden Omar Prewitt oldu. Bu sonucun ardından Aliağa Petkim Spor ligdeki 7. galibiyetini alırken, Galatasaray Nef 11. mağlubiyetini aldı.