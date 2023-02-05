Uşakspor üçlük attı

2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma hesapları yapan ve ikinci devrede kadrosunu baştan aşağı yenileyen Uşakspor, GMG Kastamonuspor deplasmanında tek golle zafere ulaşıp bayram yaptı: 0-1. Sezonun ikinci yarısına Diyarbekirspor'u 2-1 yenerek başlayan Aşigolar, soğuk ve yağışlı bir havada çamur sahada 43. dakikada yeni transferi Emircan Barlık'ın golüyle bayram yaptı: 0-1. kapandı. İkinci devrede savunmada geçit vermeyen Uşakspor, ani ataklarla gol aradı. 65. dakikada Berat'ın şutundan sonuç gelmedi. 79'da Sezer'in pasında Doğan'ın kafa vuruşu auta çıktı. Uzatma bölümünde beraberlik için yüklenen Kastamonuspor umduğunu bulamazken, Aşigolar eski teknik direktörü Ümit Karan'ın çalıştırdığı rakibini yenerek kurtuluş yolunda umutlandı. Uşakspor bu sonuçla 20 puana ulaştı.

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