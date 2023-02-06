Bodrumspor zor virajda

Spor Toto Birinci Lig'de geçen hafta deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yenerek Süper Lig'e yükselme yolunda iddiasını artıran Bodrumspor, bugün zirve yarışında en önemli rakiplerinden Eyüpspor'la yine dış sahada karşı karşıya gelecek. Eyüp Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Sıralamada 28 puanla 3'üncü basamakta yer alan Bodrumspor, 41 puana sahip ikinci Eyüpspor'u yenmesi halinde adını direkt Süper Lig potasına yazdıracak. İlk yarıda Eyüp'ü evinde 3-0 yenen Bodrum galibiyet veya beraberlik halinde rakibe karşı ikili averajda da üstünlük sağlayacak. Teknik direktör İsmet Taşdemir, kötü hava şartlarında zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını söyledi.

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