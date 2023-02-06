Galatasaray 12’den vurdu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, karşılaşmanın henüz başında geriye düşmesine rağmen sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Süper Lig'de 12'de 12 yapan, resmi maçlarda ise üst üste 15. zaferine imza atan sarı-kırmızılılar puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 1. dakikada santra sonrasında Muslera kendisine gelen topu ceza yayı yakınındaki Torreira'ya verdi. Bu oyuncu pasını tekrardan Muslera'ya vermek isterken Abdülkadir araya girdi. Bu oyuncu Gomez'i gördü. Gomez, topu boş ağlara gönderdi: 0-1. 18'de penaltı noktasındaki Icardi, geriden gelen Mertens'in önüne bıraktı. Mertens'in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 51'de ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün, Trezeguet'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 52'de Icardi, meşin yuvarlak ve kaleci Uğurcan Çakır'ı farklı köşelere gönderdi: 2-1.



KEREM DİREĞİ GEÇEMEDİ

74'te Kerem'in ara pasıyla topla buluşan Icardi, Uğurcan ile karşı karşıya kaldı, vuruşunu yaptı. Uğurcan'ı geçen topu savunma uzaklaştırdı. 79'da yaklaşık 30 metreden kazanılan vuruşta Bakasetas kaleyi düşündü. Muslera topu son anda çeldi. 90+2'de Kerem'in vuruşunda top üst direkten döndü. G.Saray, Trabzonspor'u 2-1 yendi.



İKİ TEKNİK ADAM DA İKİ İSMİ DEĞİŞTİRDİ

DEV maçta iki takım teknik direktörü de geçen haftaya göre iki değişiklikle sahaya çıktı. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Ümraniyespor'u 3-2 yendiği maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Emre Taşdemir kadroya almazken, Rashica da yedeğe çekti. Okan Buruk, bu futbolcuların yerine Leo Dubois ile Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ise geçen hafta Alanyaspor'u 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan Bartra'yı kulübeye çekerken, Djaniny'yi ise kadroya almadı. Abdullah Avcı, bu futbolcuların yerine Vitor Hugo ve Montassır Lahtimi'ye formayı verdi.



12. SANİYEDE TARİHE GEÇEN GOL

MÜCADELENİN henüz 12. saniyesinde Trabzonspor, Galatasaray savunmasının hatasıyla kaptığı topu gole çevirerek önegeçerken, bu tarihe geçti. Karadeniz temsilcisinde skoru bulan ve gol perdesini açan Maxi Gomez, Bordo-Mavili formayla Süper Lig tarihinde G.Saray ağlarını en erken sarsan oyuncu oldu. Öte yandan Uruguaylı futbolcu Süper Lig tarihindeki en erken ikinci golü de kaydetti.



ICARDİ'DEN BİR İLK

Mauro Icardi, Galatasaray kariyerindeki ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçlarında gol atan ilk oyuncu oldu. Arjantinli yıldız Trabzonspor maçında da bir gol, 1 asistle yıldızlaşarak bu sezonki 12. maçında 8. golünü atarken, 6 da asist yaptı.



MUSLERA ŞOKU

Karşılaşmanın 82. dakikasında Galatasaray'da Fernando Muslera şoku yaşandı. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı eldiveni yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Muslera, Bakasetas'ın serbest vuruşunu çıkardı. Bartra topu tamamlamak isterken rakibiyle çarpıştı. Muslera bu kurtarış sonrası sakatlık geçirdi. Uruguaylı eldiven tedaviye rağmen yerden kalkamadı ve sedye istendi. Gözyaşları içinde oyunu terk eden Muslera'nın ayağının üstüne basmakta zorlandığı görüldü.



TRABZONSPOR'DA DJANINY GİDİYOR

Trabzonspor'da dün şok bir gelişme yaşandı ve karşılaşmada 11'de forma giymesi beklenen Djaniny Semedo'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'a gittiği belirtildi. Son oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında oyuncu değişikliği sırasında ıslıklanan ve morali bozulan oyuncu, kendisine BAE'den gelen transfer teklifini kabul etti. Yeşil Burun Adalı santrfor, sezon sonuna kadar Al Sharjah'a kiralık olarak gönderiliyor. Djaniny, bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 2 asiste imzasını attı.



NİCOLO ZANİOLO ASLAN OLUYO

Galatasaray, Zaniolo transferinde sona yaklaşıyor. Sarı-kırmızılılar, Roma'ya 15 milyon Euro bonservis artı 7 milyon Euro bonus teklif etti. Roma, bu teklife 30 milyon Euro istediğini belirterek yanıt verse de Zaniolo devreye girmesiyle 22 milyon Euro da anlaşıldı. G.Saray, Zaniolo ile de yıllık 3 milyon Euro'dan 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Serbest kalma bedeli üzerinde de anlaşmaya varıldıktan sonra yıldız ismin özel uçakla İstanbul'a gelmesi bekleniyor.





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