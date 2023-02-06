Kaf-Kaf zora soktu

TFF 3. Lig 1. Grup'ta seri galibiyetleri bir türlü yakalayamayan Karşıyaka, düşme hattındaki Şile Yıldızspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek taraftarını kahretti. Zirve hattındaki rakipleri Yeni Mersin İdmanyurdu ve 52 Orduspor'un birbirleriyle oynadıkları haftada yakaladığı fırsatı değerlendiremeyen Kaf-Kaf, 5 maçtır kazanamayan Şile Yıldızspor'a adeta hayat verirken, Play-Off hattındaki yerini de tehlikeye attı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde oynadığı 7. maçta ilk kez yenilgiyle tanışan yeşil-kırmızılı ekip, deplasmandaki kötü performansıyla zirve yarışında geriye düştü.



GURBETTE PUANA HASRET

Son deplasman galibiyetini 6 Kasım'da Yomraspor'u 1-0 yenerek alan İzmir ekibi, ardından 5 maçtır gurbette 3 puan yüzü göremedi. İzmir temsilcisi bu süreçte 3 beraberlik, 2 yenilgiyle 12 hayati puan kaybetti. Sezonun ikinci yarısında yaptığı yıldız transferler ve iç sahada oynadığı 2 maçı kazanmasıyla umutlanan Selahaddin Dinçel ve ekibi, büyük üzüntü yaşadı.

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