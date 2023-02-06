Müthiş çıkış

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zorlu günleri geride bırakmak için mücadele eden Menemen FK, evinde Bayburt Özel İdarespor'u mağlup ederek oynadığı son 3 maçtan 9 puan topladı, muhteşem bir çıkışa imza attı. Kritik bir galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, ateş hattından uzaklaşarak soluklandı. İzmir ekibi, sancılı girdiği devre arasından sonra müthiş bir performans sergiledi.

CAMİAYA UMUT AŞILADI

Ligde 8 maçlık galibiyet hasretinin ardından ilk olarak Ankaraspor, daha sonra Tarsus İdman Yurdu'nu ve son olarak Bayburt ÖİS'u yenerek çıkışa geçen İzmir ekibi, tehlikeli bölgeden uzaklaştı. Sarı-lacivertliler, Bayburt galibiyetiyle 3'te 3 yaparak hem alt sıralardan kurtuldu hem de Play-Off için camiasına yeniden umut aşıladı. Düşme hattıyla arasındaki puan farkını sekize çıkaran sarı-lacivertlilerin Play-Off hattıyla arasında 9 puan kaldı.



POTANSİYELİMİZİ ORTAYA KOYDUK

Aldığı galibiyetlerle 28 puana yükselen İzmir temsilcisinde teknik direktör ve hırsından son derece memnun galibiyetlerle Özden Töraydın kötü günlerin geride kaldığını ifade etti. Takımının oyunundan olduğunu dile getiren Töraydın, "Maalesef zorlu bir süreç geçirdik. Hiç hesapta olmayan puanlar kaybedip taraftarımızı üzen bir seri yaşadık. Ancak biz takıma inanıyorduk ve sonuçta potansiyelimizi ortaya koyduk. Şu an alt sıralardan uzağız. Serimizi sürdürmek en büyük amacımız. Bunu başarabilecek kapasiteye sahibiz" dedi.

FERHAT TAKIMI SIRTLIYOR

Çıkışa geçen Menemen FK'da, takımın tecrübeli futbolcusu Ferhat Çulcuoğlu, attığı gollerle başarıda pay sahibi oldu. Ankaraspor ve Tarsus İdman Yurdu müsabakalarında birer gol atan yıldız isim, son oynanan Bayburt maçında da gösterdiği performansla alkış topladı. Kaptan saha içerisinde takım arkadaşlarını yöneterek galibiyette yine rol aldı.



DOĞANCAN BİNGÖL