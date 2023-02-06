Potada İzmir bayramı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden iki İzmir ekibi, Pınar Karşıyaka ve Aliağa Petkim haftayı zaferle kapatarak potada bayram yaşattı. İzmir'de muhteşem taraftarının desteğini arkasına alan Pınar KSK, son sıradaki Beşiktaş Emlakjet'i 94-90 yenerek evinde üst üste 7. galibiyetini aldı. Kaf-Kaf 13 galibiyetle 3. sıradaki yerini korurken bir güzel haber de Aliağa Petkim'den geldi. Ligde son 6 maçından 5'ini kaybeden Aliağa ekibi, G.Saray NEF'i deplasmanda 82-74 yenerek düşme hattından sıyrılmayı başardı.



'KAZANMAK ÖNEMLİYDİ'

Pınar Karşıyaka Baş Antrenörü Ufuk Kazanmak önemliydi" dedi. Aliağa Petkim Baş Antrenörü Burak Gören ise, "Biz 1-2 maç kaybedince alt sıralara yakıştıranlar var ama ben 8'den aşağısını alt sıralar olarak görüyorum. Çok değerli bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.





DİĞER