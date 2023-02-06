Yine deplasman yine kayıp!

İSKENDER GÜNEN YAZDI

Trabzonspor, kendi sahasında oynadığı maçlarda farklı görüntüler veren ve sonuca giden bir takım, ama sorun sezon başından beri dışarıdaki maçlar. Hem de dışarıda oynadığınız maçlarda öne geçmenize rağmen sonucu lehinize çeviremiyorsunuz. Büyük bir maç ve 12. saniyesinde rakibin yaptığı büyük bir hata sayesinde 1-0'ı yakaladığınız bir oyun. Hem de sakatlıklarınızın olduğu ve Djaniny gibi bu takım için önemli bir oyuncunun transferi yüzünden Lahtimi'ye ilk 11'de şans verdiğiniz bir maç. Abdullah Avcı'nın sahaya çıkardığı on bir 4-1-4-1. Böylesi büyük bir maça çıkarken orta alan direnci bana göre büyük bir önem taşır.

İlk yarıda öne geçmesine rağmen orta alanda öylesi büyük boşluklar verildi ki bunun sonucunda Mertens'le gelen gol... Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Gomez ve Trezeguet top rakipteyken oyunun savunma tarafında hiç yoklar.



TRANSFERLER SORGULANMALI

Bir başka gerçek var ki oyunun savunma tarafında bu oyuncuların yetersizliği varsa rakip alanda top Trabzonspor'a geldiğinde daha üretken bir yapıya bürünmeleri gerekirdi.

İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra 4-2-3-1'e dönüş yapıldı ama Trezeguet'in hiç gereği yokken ceza sahası içerisinde yaptığı büyük bir hatayla Galatasaray'ın penaltıyla bulduğu ikinci gol. Sonuç yine bir deplasman maçı yine hayal kırıklığı ve kaybedilen 3 puandan sonra şampiyonluk yarışının dışında kalan bir Trabzonspor.

Gerek oyun anlayışı gerekse oyuncu kalitesi geçen yıl ki performansın uzağında olan bir yapı. Bu gerçeği kabul etmek gerekmekte. Şampiyon olan takımın her ne kadar bazı oyuncuların takımdan ayrılmaları sorun yaratsa da, yapılan transferleri sorgulamaları gerektiği düşüncesindeyim.