Babasının izinde

Menemen Futbol Kulübü, TFF 2. Lig'de Ankaraspor, Tarsus İdmanyurdu ve Bayburt İl Özel İdare engellerini kayıpsız geçerken üç maçta kalesine adeta duvar ören Bora Göymen, Türk futbolunda bir döneme damgasını vuran babası Şanver Göymen gibi dikkatleri üzerine çekmeye başladı.

'YOLUNDAN YÜRÜYORUM'

Futbolseverlerin Altay ile özdeşleştirdiği Şanver Göymen'in oğlu olan 21 yaşındaki Bora, Zülküf Özer'in takımdan ayrılmasıyla birlikte taktığı eldivenleri gururla taşıyor. 3-0'lık Ankaraspor ve Bayburt İl Özel İdare ile 2-0'lık Tarsus İY maçlarında görev alan genç file bekçisi, sergilediği performansla babası gibi önemli bir kaleci olacağını şimdiden kanıtladı. Bora Göymen, "Babam, yıllarca başta Altay olmak üzere çok önemli kulüplerde forma giydi. Şampiyonluklar yaşadı. Ben de onun yolundan yürüyorum. Menemen FK'da iyi bir sezon geçiriyorum. Teknik direktörümüz Özden Töraydın başta olmak üzere, bana destek veren herkese teşekkür ederim" dye konuştu.