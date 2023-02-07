Fethiye’den zemin tepkisi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Diyarbakır Stadı'nda karla kaplı zeminde oynanan maçta Diyarbekir'le 0-0 berabere kalan Fethiyespor'da yönetim federasyona tepki gösterdi. Yönetim, maç öncesinde çekilen stadın karla kaplı halini paylaşarak, "Biz buz hokeyi takımı değiliz, futbol takımıyız. Gördüğünüz zemin ve hava koşullarında futbol oynamaya çalıştık. Bu kötü koşullar yetmezmiş gibi bir de yine hakem maçın önüne geçip penaltımızı vermemiştir. İki haftadır üst üste hakem hatalarından canımız yanıyor. Fethiye'de kar olmadığı için. bizleri bu soğuk karlı havada futbol oynattığı için TFF yetkililerine teşekkür ederiz" mesajını yayınladı.

3 PUANA HASRETLER

Fethiyespor, son Diyarbekirspor beraberliği ile ligdeki galibiyet hasretini de 6 maça çıkardı. Ligdeki son galibiyetini 4 Aralık 2022'de Kırklarelispor önünde alan lacivert-beyazlılar, son 6 maçlık süreçte 3 beraberlik, 3 yenilgi elde etti. 15 puanlık bir kayıp yaşayan Fethiye, hanesine sadece 3 puan yazdırabildi.