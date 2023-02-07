Kulüplerden yardım eli

MERKEZ üssü Kahramanmaraş ve çevre illerde etkilenen depremzedeler için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer Süper Lig kulüpleri yardım toplayacaklarını duyurdu. İhtiyaç listesi oluşturan Galatasaray, "AFAD iş birliğinde resmi derneklerimiz, spor okullarımız ve taraftar grubumuz vasıtasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu ve Taçspor Tesisleri'nde toplanacak yardımlar ihtiyaç olan bölgelere ulaştırılacaktır" denildi.

İhtiyaç listesi şöyle: Çadır İçi Soba, Uyku Tulumu, Standart ve Termal Battaniye, Cep Isıtıcısı, Yedek Şarj Üniteleri ve Powerbank, Termal İçlik (Bebek/Çocuk/Yetişkin), Kışlık Eldiven/ Bere/ Atkı (Bebek/Çocuk/ Yetişkin), Polar Battaniye, Polar Ara Katman, Kalın Kazak, Kışlık Bot (Yetişkin/Çocuk), Kışlık Çorap, Bebek Maması, Hijyen Malzemeleri, El Feneri ve kalem pil.

Fenerbahçe ve Beşiktaş Kulüpleri de depremin ardından bölgeye yardım için çalışmaların başladığını bildirdi.

Trabzonspor ise, TS Club depolarında bulunan tüm çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünlerin depremzedelere ulaştırılacağını açıkladı.