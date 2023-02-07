Spor dünyasında endişeli bekleyiş

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen ve 10 ilde yaşanan depremde bazı spor kafileleri ve futbolculardan haber alınamıyor. Spor dünyasında ise endişeli bekleyiş sürüyor. Teknik direktör Volkan Demirel'in de yardım çağrısında bulunduğu Hatayspor'da sevindirici haberler gelmeye devam ederken; 4 isim ile kontakt kurulamadı. Teknik heyetten iki isim enkazdan sağ olarak kurtulduğu bildirildi. Atletik performans antrenörü Murat Bel, futbolculardan Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı, Bertuğ Yıldırım'ın, Kerim Alıcı'nın ve Onur Ergün'ün de sağlık durumlarının iyi olduğu kulüp tarafından açıklandı. Futbolcular Christian Atsu ile, sportif direktör Taner Savut ve tercüman Emre'ye ise henüz ulaşılamadı. Bu arada Atsu'nun eski takımı Chelsea yaptığı paylaşımla futbolcu için iyi diyeklerde bulundu. Depremde Hatay Kadın Voleybol Takımı oyuncularının da enkaz altında kaldığı öğrenildi. Alanya Belediyespor Oyuncusu Eneshan Can, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, Hatay Kadın Voleybol Takımı'nda oynayan 14 oyuncunun kaldıkları binanın yıkılması üzerine enkaz altında kaldıklarını duyurdu.

VOLEYBOLCULAR ENKAZ ALTINDA

TVF Erkekler Voleybol 2. Lig 6. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları Malatya'da konakladıkları otelin deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmalarında sporcular Enes, Mustafa ve Berk'in enkaz altından çıkartıldığı öğrenildi. Öte yandan Maraşspor futbol takımının yıkılan otelin enkazında kaldıkları, Teknik heyetten birinin çıkarıldığı, diğer vatandaşların kurtarılmasına çalışıldığı bildirildi. Milli güreşçi Taha Akgül, Kahramanmaraş'ta 30-40 güreşçinin enkaz altında kaldığını belirterek, yardım çağrısında bulundu.



DUALARIMIZ AHMET EYÜP'LE

MEYDANA gelen depremde çoğu sporcu enkaz altında kalırken futbol dünyasından da kötü haber geldi. Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığı ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıklandı. Türkaslan'ın eşi enkaz altından çıkarılırken, 28 yaşındaki file bekçisi için de kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yeni Malatyaspor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

15 AKRABASINI KAYBETTİ

YENİ Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınamamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin." dedi. Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü İrfan Var, "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan'a henüz ulaşamadık. Hiçbir işaret yok şu an" ifadelerini kullandı. Yeni Malatyaspor Öte yandan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yaptığı açıklamada yardımcı hocalarından Ayhan Tembeloğlu'nun yaşanan deprem sırasında 15 akrabasını kaybettiğini açıkladı.