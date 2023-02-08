Bucaspor tökezledi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını averajla liderlik koltuğunda tamamlayan, ancak ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan Bucaspor 1928 tökezledi. Sezonun ilk yarısında sadece iki mağlubiyet alan Bucaspor 1928, henüz ikinci yarının ilk 4 maçında 2 yenilgi gördü, en yakın takipçisi Kocaelispor'un 5 puan gerisinde kaldı. İlk yarıdaki performansının uzağında bir görüntü çizen İzmir temsilcisi bu maçlarda sadece 1 puan aldı.

BAŞKENT YARAMADI

Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 mücadelede iki yenilgi alan sarı-lacivertliler, bu kayıpları Başkent Ankara'da yaşadı. İzmir temsilcisi, bu süreçte Etimesgut Bld ve Ankara Demir deplasmanlarından puansız döndü. Buca, Karacabey'den 1 puan alırken, Kastamonu'yu yendi.

BERKE ÖZBAY