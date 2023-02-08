İzmir kulüpleri yardım eli uzattı

BÜYÜK yıkıma neden olan depremler tüm Türkiye'yi yasa boğarken, İzmir'in spor kulüpleri seferberlik ilan etti. Kulüpler ve taraftarlar, yaralanan ve mağdur olan binlerce vatandaşımız için yardım kampanyası başlattı. Deprem bölgelerine gıda, içecek, kıyafet, ısıtıcı, bebek ve hasta bezi, elektrik malzemeleri, battaniye, ayakkabı gibi birçok malzeme gönderildi. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda yüzlerce taraftar hazırladıkları kolileri vatandaşlarımıza göndermeye başladı.

Şu ana kadar deprem bölgesine 1 tır malzemenin yollandığı ifade edildi. Karşıyaka'da da taraftarlar vatandaşlar için seferber oldu. Yaşanan deprem felaketinin ardından Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda toplanan Karşıyakalı taraftarlar ve gönüllüler, şimdiye kadar 7 kamyonu deprem bölgesine yolladı. Altay'ın taraftarları da deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızı unutmadı. 1914 Altay Taraftarlar Derneği'nde toplanan siyah-beyazlılar Alsancak'taki binayı yardım noktasına dönüştürdü. Altınordu Kulübü de bir açıklama yayınlayarak depremzedelere iletilmek üzere Sait Altınordu Tesisleri'nde yardım toplama merkezi kurulduğunu duyurdu.

SEFERBERLİK SÜRÜYOR

EGE'DEKİ bütün spor kulüpleri ve taraftarları, ülkemizi yasa boğan deprem felaketi sonrası seferber oldu. Denizlispor, Nazilli Belediyespor, Balıkesirspor, Efeler 09, Ayvalıkgücü gibi birçok kulüp ve taraftarları, deprem felaketini yaşayan illerimize ulaştırılmak için yardım toplamaya başladı.