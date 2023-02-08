Spor dünyası tek yürek oldu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkiyen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından tüm spor camiası ortak noktada buluştu, ezeli rakipler de 'Biz Beraberiz' diyerek tek yürek oldu.

STATLARINI AÇTILAR

Ülkemizi yasa boğan depremin ardından spor kulüpleri harekete geçerek dev bir yardım kampanyası başlattı. Kulüpler hem statlarını hem de spor salonlarını deprem bölgelerine gidecek yardımların toplanması için açtıklarını duyurdu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm kulüplerin resmi medya kanallarından yayınlanan açıklamalarda deprem bölgeleri için ihtiyaç listeleri sunuldu. İzmir'de Göztepe, Karşıyaka ve Altay, AFAD ile beraber yardım kampanyaları organize etti.

Bursaspor, yardımlar için stadının açık olacağını duyurdu. Sivasspor Kulübü de destek çalışmalarına başlarken, takımın kaptanlarından Uğur Çiftçi, kendisine ait Uğur Çiftçi Spor Kompleksi'ni depremzedelere açtı. Bunlar dışında tüm takımlar store'larında satılan kışlık ürünlerin hepsini tırlara yükleyerek afet bölgelerine gönderdi.

YARDIM ÇAĞRISI

FENERBAHÇE'NİN kaptanı Altay Bayındır, yardım çağrısında bulundu, "Çok acı bir durumla karşı karşıyayız. Zaten bugün gerekli paylaşımları sosyal medya üzerinden camiamız yaptı. Yardımlar toplanıyor. Ufak bir yardımımız da olsa mutlu edici. O yüzden tüm camiamızı buraya davet ediyoruz" dedi.



ÖZBEK'TEN DESTEK MESAJI

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleriyle beraber NEF Stadyumu'ndaki yardım toplama merkezini ziyaret etti. Özbek, "Galatasaray olarak elimizden gelen her şeyi depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum, ailelerine Allah sabır versin" dedi.