Göztepe’den yardım yağıyor

YÜZYILIN deprem felaketlerinin ardından Türkiye büyük bir acı yaşarken; Göztepe Spor Kulübü tüm dinamikleriyle tek yürek oldu. Taraftarlar ilk günden bu yana Gürsel Aksel Stadı'nda oluşturulan yardım toplama noktalarına akın etti. Yardım malzemesi dolu TIR'lar ve otobüsler her gün deprem bölgelerine gönderiliyor. Her sabah saat 10.00'da başlayan malzeme kabul işlemleri gece yarılarına kadar devam ediyor.

Gönüllü taraftarlar ve sivil vatandaşlar depremzedelere yardım gönderebilmek için adeta seferber Göztepe yönetimi, futbolcular ve amatör branş oyuncuları da yardım kampanyalarına büyük destek sağladı. Göztepe'nin eski başkanı ve mevcut yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadı'na giderek İzmirlileri yardım toplama merkezine davet etti.

Takım kaptanları Yasin Öztekin, Atınç Nukan ve İsmail Köybaşı da melzemeleri toplayıp kolileyen taraftarlara yardım etti. Hentbol takımının kaptanı Doğancan Ağır ve oyuncu Batuhan Bunyak ile kadın voleybol takımının kaptanı Nazlı Alkan da taraftarlara destek çağrısında bulundu.

SOUTHAMPTON'DAN MESAJ GELDİ

GÖZTEPE hisselerinin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere Premier Lig ekibi Southampton da Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. İngiliz kulübü, "Kalbimiz Türkiye ile birlikte" mesajını attı. Mehmet Sepil ayrıca kendi yönettiği şirketin depremden etkilenen vatandaşlar için 5 milyon TL bağış yaptığını, holding çalışanlarının da 1 aylık maaşlarını bağışladığını duyurdu. Sepil'in Göztepe Başkanı, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'in de deprem bölgesine yardım ve destek göndermeye hazır olduğunu söyledi. Göztepe resmi kulüp hesaplarından ise sürekli olarak malzeme desteği, kan bağışı ve para bağışı yapılaracak resmi hesapların duyurusu yayınlandı.