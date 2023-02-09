Hataysporlu futbolcu Burak Öksüz annesini kurtardıktan sonra...

ATSU'NUN YAŞADIĞI BİNADA KALIYORDU AMA...

Hatayspor'un bir diğer oyuncusu Kaan Kanak da Atsu ve Taner Savut'un yaşadığı binada kalıyordu. Kasımpaşa maçının ardından sakatlığı nedeniyle tesislere giden yıldız oyuncu uyuyakaldı ve eve gitmedi. Depreme Hatayspor'un tesislerinde yakalanan Kaan, bu sayede kurtulmuş oldu.