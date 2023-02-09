Hataysporlu futbolcu Burak Öksüz annesini kurtardıktan sonra...

Depremin vurduğu şehirlerimizden Hatay'da acı git gide artıyor. Hatayspor oyuncusu Burak Öksüz'ün yaşadığı durumu görenlerin adeta yüreği dağlandı.
Depremin vurduğu şehirlerimizden Hatay'da acı git gide artıyor. Hatayspor oyuncusu Burak Öksüz'ün yaşadığı durumu görenlerin adeta yüreği dağlandı.
YALIN AYAK BİR ŞEKİLDE YÜRÜRKEN BULUNDU
Burak Öksüz, annesiyle birlikte Atsu'nun kaldığı çöken binada yaşıyordu. Deprem sonrası enkaz altında kalan Burak Öksüz annesini kendi çabalarıyla enkazdan çıkardı.
Daha sonra kayıplara karışan Burak Öksüz'ü yaklaşık iki saat sonra yağmur altında yalın ayak yürürken buldular. Burak Öksüz'ün şoka girdiğini açıklayan yetkililer sonrasında yıldız oyuncunun kendine geldiğini ifade etti.
"RUBEN RIBERIO PENCEREDEN ATLADI"
Antalyasporlu Fredy, Hataysporlu Ruben Ribeiro'nun pencereden atladığını açıkladı. Fredy, "Deprem olduğunu duyduğumda hemen Ruben Ribeiro'yu aradım. Duvarlar çatlamaya başlayınca pencereden atlamak zorunda kalmış. Evi yüksekte olmadığı için sakatlık yaşamamış." ifadelerini kullandı.
ATSU'NUN YAŞADIĞI BİNADA KALIYORDU AMA...
Hatayspor'un bir diğer oyuncusu Kaan Kanak da Atsu ve Taner Savut'un yaşadığı binada kalıyordu. Kasımpaşa maçının ardından sakatlığı nedeniyle tesislere giden yıldız oyuncu uyuyakaldı ve eve gitmedi. Depreme Hatayspor'un tesislerinde yakalanan Kaan, bu sayede kurtulmuş oldu.
ATSU'DAN HALA HABER ALINAMIYOR
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor'da Ganalı futbolcu Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'a henüz ulaşılamadığı bildirildi.