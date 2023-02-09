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Haberler Spor Hataysporlu futbolcu Burak Öksüz annesini kurtardıktan sonra...

Hataysporlu futbolcu Burak Öksüz annesini kurtardıktan sonra...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır hasar bırakan 7.7 büyüklüğündeki depremde, Hataysporlu futbolculardan Burak Öksüz ve annesi de göçük altında kaldı. Futbolcu, kendi çabalarıyla annesini enkaz altından çıkarmayı başardı. Burak Öksüz'ün bu olaydan iki saat sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulunduğu öğrenildi. Yetkililer, şoka giren Hataysporlu stoperin saatler sonra kendine geldiği açıkladı.

09.02.2023, 09:52 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023, 10:01

Depremin vurduğu şehirlerimizden Hatay'da acı git gide artıyor. Hatayspor oyuncusu Burak Öksüz'ün yaşadığı durumu görenlerin adeta yüreği dağlandı.

Hataysporlu futbolcu Burak Öksüz annesini kurtardıktan sonra...

YALIN AYAK BİR ŞEKİLDE YÜRÜRKEN BULUNDU

Burak Öksüz, annesiyle birlikte Atsu'nun kaldığı çöken binada yaşıyordu. Deprem sonrası enkaz altında kalan Burak Öksüz annesini kendi çabalarıyla enkazdan çıkardı.

Hataysporlu futbolcu Burak Öksüz annesini kurtardıktan sonra...

Daha sonra kayıplara karışan Burak Öksüz'ü yaklaşık iki saat sonra yağmur altında yalın ayak yürürken buldular. Burak Öksüz'ün şoka girdiğini açıklayan yetkililer sonrasında yıldız oyuncunun kendine geldiğini ifade etti.

Hataysporlu futbolcu Burak Öksüz annesini kurtardıktan sonra...

"RUBEN RIBERIO PENCEREDEN ATLADI"

Antalyasporlu Fredy, Hataysporlu Ruben Ribeiro'nun pencereden atladığını açıkladı. Fredy, "Deprem olduğunu duyduğumda hemen Ruben Ribeiro'yu aradım. Duvarlar çatlamaya başlayınca pencereden atlamak zorunda kalmış. Evi yüksekte olmadığı için sakatlık yaşamamış." ifadelerini kullandı.

Hataysporlu futbolcu Burak Öksüz annesini kurtardıktan sonra...

ATSU'NUN YAŞADIĞI BİNADA KALIYORDU AMA...

Hatayspor'un bir diğer oyuncusu Kaan Kanak da Atsu ve Taner Savut'un yaşadığı binada kalıyordu. Kasımpaşa maçının ardından sakatlığı nedeniyle tesislere giden yıldız oyuncu uyuyakaldı ve eve gitmedi. Depreme Hatayspor'un tesislerinde yakalanan Kaan, bu sayede kurtulmuş oldu.

Hataysporlu futbolcu Burak Öksüz annesini kurtardıktan sonra...

ATSU'DAN HALA HABER ALINAMIYOR

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor'da Ganalı futbolcu Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'a henüz ulaşılamadığı bildirildi.

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