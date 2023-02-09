KSK taraftarından 11 TIR malzeme yardımı

TÜRKİYE'Yİ sarsan depremlerden sonra bütün Türkiye gibi İzmir'deki yeşil-kırmızılı taraftarlar da seferber oldu. Depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçen Karşıyaka Spor Kulübü taraftarları, mont, bebek bezi, battaniye, ilaç, hijyen ürünleri ve gıda malzemeleri gibi birçok ürünün bulunduğu kolileri tırlara yükledi. 11 TIR temel ihtiyaç malzemeleri gece saatlerinde İzmir'den yola çıkarak deprem bölgesine gitmek için hareket etti. Öte yandan bu süreçte 36 kamyon ve kamyonet de depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacak yardım malzemeleriyle doldurulup yola çıkarıldı. Karşıyaka Kulübü de bütün imkanlarını depremzedelere yardım için seferber etti.

PINAR KARSIYAKA'DA OYUNCULAR SEFERBER

TÜM Türkiye'de başlatılan yardım seferberliğine Pınar Karşıyaka'nın oyuncuları Kenan Sipahi ve Mert Celep de katıldı. Kenan ve Mert, deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan malzemelerin taşınmasına yardım etti. Karşıyakalı yöneticiler, idareciler, altyapı oyuncuları ile aileleri, ilk günden itibaren çalışmalara destek oluyor. Salondaki yardım merkezi sabah saat 10.00 ile 22.00 arasında faaliyet gösterirken, taraftarlara teşekkür eden Karşıyaka yönetimi, sosyal medyada çağrı yaparak yardım malzemesi ulaştıramayanlar için diğer İzmir kulüpleri Göztepe, Altay, Altınordu ve Menemen FK'nın yardım toplama merkezlerinin adresini verdi.