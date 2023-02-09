Spor camiası kenetlendi

Türkiye'yi vuran deprem felaketi sonrası tüm spor camiası tek yürek oldu. Spor kulüpleri başta Kahramanmaraş olmak üzere felaketten etkilenen 10 bölgeye yardım toplamak için kampanya başlatırken, yöneticiler ve ünlü futbolcular da çalışmalara aktif olarak katılarak acıya ortak oldu. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve sarı-kırmızılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, depremden etkilenen illerden Hatay'da yardım malzemeleri dağıttı. Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens ve eşi, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi.

MERKEZLERE KOŞTULAR

Galatasaray'ın ara dönemde kadrosuna kattığı Kaan Ayhan ve Jankat Yılmaz'da Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine giderek aktif olarak çalışmalara katıldı. Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun ve Mert Günok da Vodafone Park Stadı'ndaki çalışmalarda gönüllü olarak yer aldı.

Çaykur Rizesporlu eski milli oyuncu Gökhan Gönül'de Rize'deki yardım toplama merkezine giderek çalışmalara destek verdi. Sivassporlu futbolcu Max Gradel de depremzedeler için 20 bin Euro, 1. Lig ekibi Eyüpspor ise 10 milyon liralık bağışta bulundu.

TRABZON'DAN ÖRNEK HAREKET

TRABZONSPOR Kulübü, deprem bölgesine tırlarını yollarken, tesislerini ise depremde zarar gören çocuklar için açıyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Özkan Sümer Futbol Akademisi ve Kadir Özcan Tesislerimizi, deprem felaketinde aileleri zarar gören ve barınma ihtiyacı duyan 8-17 yaş arasındaki 30 erkek ve 10 kız çocuğumuzu ağırlamak için hazır hale getirdik" denildi.

ANTALYASPOR KUCAK AÇTI

ANTALYASPOR, Atilla Vehbi Konuk ve Hasan Subaşı Tesisleri ile Corendon Park Antalya Stadı ve Antalya Spor Salonu'nun depremzedeler için barınma imkanları ile donatılarak hazır tutulması kararı aldı. Asbaşkan Emrah Çelik'in firmasına ait araçlar, depremzedeleri taşımak üzere, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'a doğru yola çıktı. Depremzede vatandaşlarımız tesislerde konaklamaya başladı.

SHANE LARKİN BAĞIŞ TOPLUYOR

ANADOLU Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, depremzedeler için örnek bir davranışa imza attı. Larkin, "Shane Larkin Vakfına yapılacak bağışların tamamı, o bölgede iletişimde olduğumuz ve depremzedeler için çalışan resmi kurumlara koordineli bir şekilde aktarılacaktır. Bu çok büyük bir trajedi fakat birlik içinde, güçlü ve dirayetli olursak bunun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. İnsanlarımız için dualarınızı eksik etmeyin" mesajını paylaştı.

KATAR MAÇ BİLET GELİRİNİ BAĞIŞLAYACAK

Katar'da bugün oynanacak kupa maçlarından elde edilecek bilet geliri, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Katar Yıldızlar Ligi'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, taraftarlara bilet alarak bu girişime katkı sağlamaları çağrısında bulunuldu. Futbolda 2023 Katar Kupası yarı finalinde bugün El Sadd-El Arabi ve Ed Dehil-El Vakrah maçları oynanacak.