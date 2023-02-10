Kaan Kanak’ın mucize kurtuluşu

DEPREMDEN en çok etkilenen illerin başında Hatay geliyor. Hatayspor'da oynayan Kaan Kanak'ın depremden mucize şekilde kurtuluşu ise dikkat çekti. Kaan Kanak henüz kendilerinden haber alınamayan Atsu ve Taner Savut'un olduğu binada kalıyordu. Kasımpaşa maçının ardından tedavi için tesislere giden Kaan, tedavisi uzun sürünce tesislerde uyuyakaldı ve eve gitmedi. Depreme tesislerde yakalanan Kaan, bu sayede kurtulmuş oldu. Bordo-Beyazlı Burak Öksüz, annesiyle birlikte Atsu'nun kaldığı çöken binada yaşıyordu. Deprem esnasında annesini çöken binadan çıkaran oyuncunun iki saat sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulunduğu öğrenildi. Şoka giren Burak ve annesinin saatler sonra kendilerine geldikleri öğrenildi. Hataysporlu Ruben Ribeiro'nun pencereden atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

DİĞER