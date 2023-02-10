Yıldızlardan destek

Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin etkileri sürerken, yabancı yıldızlar da yardım elini uzatmak için seferber oldu. Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı çok sayıda ünlü eski futbolcu desteğini esirgemezken, Galatasaray'ın efsanesi Felipe Melo, Alex de Souza ile konuştuğunu ve yardım maçı organize etmek istediklerini söyledi.

Felipe Melo, "Hepimiz zor dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yaşanandan ötürü çok üzgünüm. Ben burada Galatasaray'ı temsil etmiyorum. Bizler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı temsil etmiyoruz. Ben sadece yardım için buradayım. Alex de Souza ile konuştum. Biliyorsunuz sadece Fenerbahçe'nin idolü değil, herkesin idolü. Bir karar verdik. Sene sonu maç yapalım dedik. Tüm dünya Türkiye'yi konuşuyor şu an. Belki bir ay sonra Türkiye'yi kimse konuşmayacak. Bu olayları herkes unutacak fakat bizler unutmayalım. O zamanlarda biz maç yapabiliriz. Gün birliktelik zamanı" dedi. Bu arada Galatasaray'ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo ayağının tozuyla depremzedelere bağışta bulundu.

PODOLSKİ'DE UNUTMADI

23 yaşındaki isim, 400 bin TL'lik bağışla da takdir topladı. Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor forması giyen Alman futbol yıldızı Lukas Podolski, yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye'ye destek için harekete geçti. Polonya ekiplerinden Gornik Zabrze forması giyen 37 yaşındaki futbolcu, 22 şubesi bulunan döner restoranlarının bir günlük cirosunu depremzedelere bağışlayacağını duyurdu.

ERLİNG HAALAND: KALBİMİZ SİZİNLE

İNGİLTERE Premier Lig takımı Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremden etkilenen depremzedeler için destek mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya, depremde zarar gören bir apartmanın fotoğrafını ekleyen 22 yaşındaki yıldız oyuncu Erling Haaland "Kalbimiz sizinle" paylaşımını yaptı.