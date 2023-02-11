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Haberler Spor Göztepe’de bilet geliri depremzedelere

Göztepe’de bilet geliri depremzedelere

11.2.2023

Göztepe’de bilet geliri depremzedelere
GÜRSEL Aksel Stadı'nda oluşturulan yardım noktalarında Göztepe yönetimi, kulüp çalışanları, teknik heyet ve futbolcular hummalı bir çalışma yürütürken, anlamlı bir hareket daha geldi. Göztepe'nin 4 maçlık cezanın ardından evinde seyircili oynayacağı Boluspor karşılaşmasından gelecek tribün gelirlerinin de depremzedelere bağışlanacağı öğrenildi. Deprem felaketi nedeniyle ertelenen ligde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren oyuncular ve teknik ekip ile kulüp personeli antrenman öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için saygı duruşunda bulundu. İsveç'in Hammarby takımından kiralanan Fildişi Sahilli golcü Bayere Loue de ilk idmanına çıktı.
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