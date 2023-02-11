Kulüpler kenetlendi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından spor dünyası da harekete geçti. Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım malzemeleri toplanırken, Süper Lig Kulüpleri'nin yanı sıra İzmir ekipleri de seferber oldu. Göztepe'de teknik heyet, futbolcular ve kulüp personellerinden oluşan ekip, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen deprem sonrasında bölgelere nakdi ve ayni bağışta bulundu. Yapılan bağışlar ile 2 gıda tırı daha afet bölgesine doğru yola çıktı. Deprem felaketleri sonrası ilk günden beri Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yardım toplayıp afet yaşayan bölgelere göndermek için başlatılan seferberliğe TFF 3. Lig 1. Grup'taki Karşıyakalı futbolcular da katıldı.



GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYORLAR

Yeşil-kırmızılılarda futbolcular ve teknik direktör Selahaddin Dinçel başta olmak üzere teknik heyet, salonda yardım kolilerinin taşınıp tırlara yüklenmesine katkıda bulundu. Altay'da forma giyen Eric Björkander, Marco Paixao, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Tolga Ünlü, Deniz Kadah, Eren Karataş, Eren Erdoğan ve Tugay Gündem taraftarlarla birlikte yardım kolilerini deprem bölgesine gidecek araçlara yükledi. İstanbul'da Galatasaray Nef Stadı, Beşiktaş Vodafone Park ve Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda kulüp personeli, yöneticiler, sporcular ve gönüllüler tam mesai yapıyor. Beşiktaşlı taraftarlar bölgeye giderek Beşiktaş Çadır Kenti'nin kurulmasını sağladılar. Bu noktada aş evi de kuran siyah-beyazlı taraftarlar, depremzedelere sıcak yemek hizmeti vererek destek oluyor.

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