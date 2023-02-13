Depremzedeler yararına forma satışı

DEPREMLERİN yaralarını sarmak için Türkiye çapında seferberlik sürerken, birçok kulübün futbolcusu ve taraftarları, formalarını satışa çıkararak depremzedelere destek olmak için girişimlerini sürdürüyor. Kampanyada Denizlispor'dan Ömer Şişmanoğlu, Altay'ın 100. yıl forması, imzalı Göztepe forması ile Atanga forması ve aynı zamanda Göz-Göz'ün 10 Kasım için Mustafa Kemal Atatürk baskılı İzmir forması, geçen sezon Göztepe'de oynayan, bu yıl Hatayspor forması giyen Kerim Alıcı'nın forması da satışa çıktı. Öte yandan Bucaspor 1928'den Berke Bıyık, "2021 yılının İskenderunspor maçı Play-Off Finali'nde şampiyon olduğum 'Formam' ve 'Madalyam' anlamının, maneviyatının değerini kelimelere sığdırmam mümkün değil. Şimdi belki de ulaşmamız gereken kardeşlerimize afet ve depremzedelerimiz için çok daha büyük anlamı olacak" ifadelerini kullanarak kampanyaya destek oldu.

EMRE GEMİCİ'DE SESSİZ KALMADI

KAHRAMANMARAŞ merkezli yüzyılın deprem felaketinin 10 ilimizde yol açtığı büyük yıkımın yaralarını sarmak için Türkiye çapında başlatılan seferberlik sürerken, 3. Lig 1. Grup'taki Karşıyaka'nın yıldızı Emre Gemici'den de anlamlı destek geldi. Depremin vurduğu ilçelerden İskenderunspor'da geçen sezon Play-Off şampiyonluğu yaşayan, önceki sezon da yine deprem felaketinde ağır hasar alan Malatya'nın Yeşilyurt Belediyespor takımında oynayan Emre, profesyonel liglerde attığı 100. gol için yeşil-kırmızılı kulüp tarafından özel olarak tasarlanan formasını açık artırmayla satışa çıkardı. Emre, formanın satışından elde edilecek gelirin tamamını AFAD'a depremzedeler için bağışlayacak.

BERKE ÖZBAY