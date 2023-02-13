Ege’den yardım seli

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lık yüzyılın deprem felaketinin 10 ilimizde yol açtığı büyük yıkımın yaralarını sarmak için Türkiye çapında başlatılan seferberlik sürerken, Ege'nin kulüpleri de yardım ellerini uzattı. Spor Toto 1. Lig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü, deprem felaketinde yaraların sarılmasına destek oldu.

'BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ'

MANİSA FK yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli, Manisa Valiliği koordinasyonunda Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen yardım kampanyasına katıldı. Siyah-beyazlı kulübün kışlık ürünlerinin yer aldığı koliler depremzedelere gönderilmek üzere tırlara yüklendi.

Manisa FK'dan yapılan açıklamada, "Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte depremzedelerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz. Biz birlikte çok daha güçlüyüz. Çünkü biz Türkiye'yiz" denildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor da destek elini uzattı. Yeşil-beyazlı kulübün oyuncuları ve teknik ekip topladıkları yardım malzemelerini takım otobüsüyle deprem bölgesine gönderdi.

Bodrum'un oyuncuları ve teknik heyet, yardım kampanyasına destek olmak için bir araya geldi. Oyuncular ve teknik heyet tarafından toplanan yardım malzemeleri kolilere koyuldu ve daha sonra takım otobüsüne yüklendi.

TURGUTLU YARALARI SARIYOR

Kulüpler depremzedeler için bölgeye yardımlar yollarken, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi (TKBL) temsilcisi Turgutlu Belediyespor da yardım elini uzattı. Turgutlu Belediyespor antrenörleri, kadın basketbol takımı, kadın hentbol takımı ve kadın voleybol takımı oyuncuları, altyapı sporcuları 7 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleşen yardım çalışmalarına katıldı.

ALTAY KADIN FUTBOL TAKIMI HAREKETE GEÇTİ

DEPREM felaketi sonrası yaraları az da olsa sarmak için tüm Türkiye gibi büyük bir dayanışma örneği gösteren İzmirlilerle omuz omuza verdi. Altay Kadın Futbolu Şube Yönetimi, depremzedelere yardım etmek için örnek bir hamle yaptı. Siyah-beyazlıların açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Şube yönetimi olarak bu hafta sonu yapılacak spor okulu çalışmalarımızı ülkemizde yaşanan ve bizleri derinden üzen deprem sebebiyle gerçekleştirmemeye, öğrencilerimizden alınan aidatın bu haftalık kısmının üzerine şube yönetimi olarak katkı sağlayıp deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olmaya karar verilmiştir.