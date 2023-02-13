Karşıyaka babasına ağlıyor

KAHRAMANMARAŞ merkezli asrın deprem felaketlerinin yasını tutup, yardım seferberliğine topyekün destek olan Karşıyaka, aynı dönemde Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ı kaybetmenin acısını da yaşadı. Yeşil-kırmızılı camianın, 'Selçuk Baba' olarak andığı, kulübün 65 yıldır en büyük destekçisi olan Selçuk Yaşar'ın 98 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi Karşıyaka'ya gönül verenleri çifte yasa boğdu. Karşıyaka'da tüm camia ve taraftarlar, Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın vefatı sonrası büyük üzüntü yaşadı. Yeşil-kırmızılı yönetimin Selçuk Yaşar ile ilgili açıklamasında, "Babamızı kaybettik... Başımız sağ olsun. Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'a Allah'tan rahmet; ailesine, Yaşar Holding'e, camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Üzüntümüz büyüktür" ifadeleri yer aldı.

TARAFTARLAR MESAJ YAĞDIRDI

KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı ise Yaşar'ın vefatı sonrası yaptığı açıklamada, "Bazı insanlara, 'Mekanı cennet olsun' demeye bile gerek olmaz. Muhteşem bir aile babası, muazzam, vizyoner bir işadamı, bu topraklarda yaşamış en büyük yeşil-kırmızı renklerin aşığı ve hamisi yolunuz, yolumuzdur. Hoşçakalın Selçuk Baba" dedi. Yeşilkırmızılı taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları yorumlarla, Selçuk Yaşar'ın vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Selçuk Yaşar'ın cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde bugün öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

EN UZUN SPONSORLUK DESTEĞİNİ VERDİ

CUMHURİYET döneminde Türk sanayisinin ilklerini gerçekleştiren duayen iş insanlarından olan 7 Ocak 1925 doğumlu Selçuk Yaşar, Karşıyaka Spor Kulübü'nde 1958 ile 1962 yılları arasında başkanlık yaptıktan sonra yeşil-kırmızılılardan desteğini hiç ayırmadı. Türk sporunda bir ilk olarak 65 yıldır Karşıyaka'ya aralıksız destek veren Yaşar, 25 yıldır da Basketbol Süper Ligi'ndeki Pınar Karşıyaka'nın isim sponsorluğunu üstlendi. Yaşar Ailesi, yıllardır Karşıyaka'ya sağladığı finansal kaynak ve Pınar markasıyla

Türk spor tarihinin en uzun sponsorluk desteği- ni verdi.

KULÜPLERDEN TAZİYE MESAJI

KARŞIYAKA'NIN sembol ismi ve en büyük destekçisi Selçuk Yaşar'ın hayatını kaybetmesi sonrası tüm İzmir kulüpleri, yeşil-kırmızılılar için başsağlığı mesajları yayınladı. Karşıyaka'nın ezeli rakibi Göztepe'nin açıklamasında, "Karşıyaka Spor Kulübü Onursal Başkanı Selçuk Yaşar'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Karşıyaka Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz" denildi. Altay yönetimi, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve Karşıyaka camiasına başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı. Altınordu ve Bucaspor'da resmi sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı. Türkiye Futbol Federasyonu da Selçuk Yaşar'ın vefatı sonrası taziye mesajı yayınlayarak Karşıyaka ve İzmir'in acısına ortak oldu.