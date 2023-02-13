Tarifsiz acı

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye tek yürek olup yaralarını sarmaya çalışırken, enkazlardan da spor camiasını yıkan acı haberler gelmeye devam ediyor. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinin ardından spor camiasından 7 ismin daha cansız bedenine ulaşıldı. Dün Hatay'da yapılan arama kurtarma çalışmalarında İskenderunspor Kaleci Antrenörü Uğur Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Çankaya Üniversitesi'nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan'ın da vefat ettiği bildirilirken tekvando milli takım antrenörlerinden Cemal Toman ve eşi Songül Toman'ın vefat ettiği öğrenildi. Kahramanmaraş'ta eski milli takım antrenörü Akif Akben ve halterci Yaşar Bekçi'nin de hayatını kaybettiğini duyuruldu.

AKSOY KURTARILAMADI

ŞEHİTKAMİL Belediye Spor sporcusu Aybüke Aksoy'un, ailesi ile birlikte vefat ettiği, boks antrenörü Fatih Kaya'nın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

ATSU VE SAVUT'TAN HALA HABER YOK

HATAY'DA arama kurtarma çalışmaları devam ederken Hataysporlu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'un yaşadıkları Rönesans Rezidans'ın enkazında umutlu bekleyiş sürüyor. Christian Atsu'nun depremde binanın yıkıldığı anda dokuzuncu katta olduğu tespit edildi. Sekizinci kat bloğundan dokuzuncu kata ulaşmak için madencilerin yol açtığı ifade edilirken Savut'un yeri ise hala tespit edilemedi.