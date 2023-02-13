Tek yürek omuz omuza

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında Avrupa'daki birçok takım Türkiye'yi unutmadı. Kulüplerden deprem bölgelerine hem destek mesajları hem de yardımlar gelmeye devam ediyor. İngiltere Premier Lig'de bu hafta oynanan karşılaşmalarda takımlar, siyah kol bantlarıyla sahada yer aldılar.

Belçika ekibi KVC Westerlo, önceki gün, "Geçmiş Olsun Türkiyem" yazılı tişörtler ile sahaya çıktı. LaLiga'nın 21. haftasında milli futbolcu Cenk Özkacar'ın formasını giydiği Valencia'da futbolcular attkları gol sonrası sevinçlerini yedek kulübesinde yer alan Cenk Özkacar ile paylaştı. Golün ardından 'Türkiye için dua et' yazılı tişört açarak hem Cenk'e hem de ülkemize moral verdi. Hollanda Ligi'nde AZ Alkmaar ile Excelsior oynanan karşılaşmada, AZ Alkmaarlı küçük bir taraftar, takım kaptanı Jordy Clasie'den formasını istedi. Clasie ise formaların Türkiye'deki depremzedeler için açık artırma ile satılacağını belirterek, forma yerine montunu verebileceğini söyledi. Doğan Alemdar'ın formasını giydiği Fransa ekibi Rennes de Toulouse ile oynayacağı maç öncesi sahaya 'Türkiye için dua edin' tişörtüyle çıktı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.



"KALBİM SİZİNLE"

ARJANTİNLİ yıldız futbolcu Lionel Messi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) başlattığı yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu. Messi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, UNICEF'in internet sitesindeki ilgili sayfanın linkini paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen binlerce çocuk ve aileleri için çok üzücü günler. Kalbim onlarla. UNICEF başından beri çocukları korumak için bölgede çalışıyor. Yardımınız çok değerli." ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcu, daha önce de Atalanta forması giyen Merih Demiral'ın başlattığı forma kampanyasına katılarak Neymar ve Mbappe ile birlikte imzalı formasını bağışlamıştı.

JAPONYA'DAN DESTEK GECİKMEDİ

JAPONYA ekiplerinden Sanfreecce Hiroshima da yardım kampanyası başlattığını açıkladı. Takım olarak Türk bayrağı ile poz veren Hiroshima'da oyuncu Hayato Araki ve Türk antrenör Serhat Umar, "Türkiye'nin bu kadar büyük acılar çekmesi tüm ekibin yüreğini dağladı" ifadelerini kullandılar.

HULL CİTY TÜRK BAYRAĞI AÇTI

ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Stock City mücadelesi öncesinde saygı duruşunda bulundu. Hull City'li futbolcular Türk Bayrağı da açtı. milli futbolcu Ozan Tufan'ın formasını giydiği İngiliz ekibi depremden etkilenenlere yardım kampanyası da başlattı. Kulüp, İngilizler'e bağışta bulunmaları için çağrıda bulundu.

BUNDESLİGA DA TÜRKİYE'Yİ UNUTMADI

ALMANYA Bundesliga ekibi Bayern Münih, 20. hafta mücadelesinde Allianz Arena'da Bochum'u 3-0'lık skorla geçerken, karşılaşma öncesinde Türkiye'de yaşanan depreme dikkat çekmek için 75 bin kişi saygı duruşunda bulundu. Yine Almanya'da Werder Bremen'in Borussia Dortmund'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde depremzedeler için yardımlar toplandı. İki takım oyuncuları karşılaşmaya siyah kol bantlarıyla çıktı. Ayrıca karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları 'Für die erdbebenopfer gemeinsam helfen' (depremzedeler için hep birlikte yardım) yazılı pankartla poz verdi. Daha önce iki takımda da forma giyen ve şu anda Antalyaspor'da görev yapan Ömer Toprak'ın girişimlerinin ardından iki takımda yardım kampanyasına destek oldu. Görev yapan birkaç futbolcunun formaları açık arttırmaya çıkartıldı. Elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacak.

HAKAN'DAN 1 MİLYON İLKAY'DAN YARDIM KAMYONU

YURTDIŞINDA top koşturan Alman asıllı Türk futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan Türkiye'yi unutmadı ve yardım gönderdi. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu depremzedelerin hizmetine kullandırılmak üzere 1 milyon liralık bir bağışta bulundu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ise deprem bölgelerine yardım kamyonu gönderdi. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası yardımlar gelmeye devam ediyor. İngiliz takımı Manchester City'de top koşturan Türk asıllı Alman futbolcu da depremzedeler için bir yardım kamyonu hazırlattı. Gerekli malzemeleri alarak yola çıkan kamyon, Gaziantep/ Hatay istikametine gitti.

BURAK YILMAZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

HOLLANDA Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, karşılaşma öncesinde depremzedeler için yapılan saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Doğan Erdoğan gibi Türk futbolcuların forma giydiği Sittard'da Oğuzhan Özyakup, golünün ardından 'Pray for Turkey' yazılı tişörtle depremzedeler için dua istedi. Burak Yılmaz, depremzedelere destek için sosyal medya hesabından 'Türkiye

için dua et' yazılı tişörtü gösterdiği fotoğrafı, "Uzakta olabilirim ama aklım, fikrim, kalbim canım ülkem ile'" notu ile paylaştı.