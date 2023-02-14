Altın yürekliler

ÜLKEMİZDE yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeye yapılan yardımlar çığ gibi büyürken, afetten en çok etkilenen çocuklar için de harekete geçildi. Beşiktaş'ın takım kaptanlarından Josef de Souza bir kız çocuğu evlat edinmek istediğini açıkladı. Adana'dan enkaz altından canlı forma hediye eden başarılı oyuncu, burada yaptığı açıklamada bir kız çocuğunu evlat edinebileceğini açıkladı.

Josef, "Türkiye'de devletin evlat edinme süreçlerine katılmak isteyenler için bir web sitesi açtığını öğrendim. Mersin seyahatimde kim bilir, ailemiz için bu kız çocuğuyla ilgili bir işaret alabilirim" dedi. Bir çocuk sahibi olan Adana Demirsporlu futbolcu Gökhan Töre ise eşi Buket Töre ile koruyucu aile olabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yaptı.