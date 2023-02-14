Büyük gelir bekleniyor

TÜRKİYE'DEKİ deprem felaketi sonrası tüm ülkede seferberlik ilan edildi. Ezeli rakipler deprem bölgesine en iyi şekilde destek olmak için ortak hareket ederken Türk sporunun 4 devi, afetzedeler için ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı. İlk günden beri topladıkları yardımlar ve yaptıkları bağışlarla bölgeye büyük destek veren Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan anlamlı bir forma projesi gündeme geldi. Kulüpler Birliği toplantısında masaya yatırılan ortak forma fikri büyük ilgi gördü. Forma tasarlandıktan sonra satışa çıkarılacak. 4 büyükler forma satışından büyük gelir bekliyor. Sadece kendi taraftarlarından değil, başka camialardan da formaya ilgi bekleniyor. Formaların satışından elde edilecek olan gelir, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için kullanılacak.

EN DUYGUSAL MAÇ

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda perşembe günü saat 20.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Basel ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadelede Trabzonspor, deprem felaketi yaşayan ülkemizde bir nebze olsun inşalara moral vermek için mücadele edecek.

ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada maçtan gelecek tüm gelirleri AFAD'a bağışlayacaklarını duyurdu. Teknik direktör Abdullah Avcı ise oyuncularıyla yaptığı toplantıda duygusal olarak herkesin kötü olduğunu bildiğini, ancak bu maçı ülkemiz için ve insanlara moral vermek

için kazanmaları gerektiğini söyledi. Trabzonspor taraftar grupları, Basel maçında tüm tribünlere siyah giyip maça gelme çağrısında bulundu. Ayrıca maçın başlama düdüğüyle birlikte 04:17. dakikaya kadar müsabaka sessizce takip edilecek. Bordomavili taraftarlar, İstanbul'un üç büyük kulübü

dahil diğer takımların başkanlarını da mücadeleye davet etti. Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yayıncısı Acun Medya'nın sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın TV8'den yayımlanacağını duyurdu. Ilıcalı, paylaşımında, "Reklam geliri depremzede vatandaşlarımız için kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.