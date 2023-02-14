Deprem nedeniyle futbolu bıraktı

Ülkemizde son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen ve devre arasında İspanya 3. Lig takımlarından CF Intercity'e transfer olarak burada top koşturan Emre Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı. Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giydikten sonra İspanyol ekibi Deportivo'ya transfer olan 31 yaşındaki futbolcu Emre Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Son olarak İspanya 3. Lig takımı CF Intercity'de oynayan Çolak, yaptığı açıklamada, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" ifadelerine yer verdi.