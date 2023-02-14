  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Erdoğan çiftinden moral ziyareti

Erdoğan çiftinden moral ziyareti

14.2.2023

Erdoğan çiftinden moral ziyareti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

YARALI depremzedeler İstanbul'da bulunan çeşitli hastanelere getirilmişti. Bu hastanelerden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Başkan Erdoğan, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunup, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA