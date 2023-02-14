Erdoğan çiftinden moral ziyareti

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

YARALI depremzedeler İstanbul'da bulunan çeşitli hastanelere getirilmişti. Bu hastanelerden biri olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden yaralıları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Başkan Erdoğan, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunup, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da eşlik etti.