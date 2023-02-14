Gözler TFF’de

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından ülkemizde 10 il etkilenirken, bölgedeki birçok takım ligden çekilmesi sonrası deprem bölgesindeki takımların oyuncuları ile ilgili transfer döneminin yeniden uzatılması gündeme gelebilir. Bilindiği üzere Federasyon son yaptığı açıklamada bu takımlarda oynayan futbolcuların başka ekiplere transfer olabileceğini ve yabancılarda takımlara ek kontenjan verileceğini duyurdu. Ancak transfer döneminin bitmesine 5 gün gibi az bir süre kalması kafalarda soru işareti oluşturdu.

EK SÜRE KARARI GELEBİLİR

TFF daha önce transfer dönemini 10 gün uzatarak 18 Şubat'a çekmişti. Ancak şimdiden birçok takım ligden çekilme kararı alırken, bu ekiplerinin oyuncularının nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor. Bazı kulüplerin bu futbolcular için ek süre istediği iddia edildi. Federasyonun gelen talepler doğrultusunda görüşmeler yapacağı kaydedildi. TFF'nin alacağı karar merakla beklenirken, en azından bu futbolcular için sürenin Şubat sonuna kadar uzatılması gündemde.

İŞTE TAKIMLARIN İSTEDİĞİ FUTBOLCULAR

SÜPER Lig takımları, ligden çekilen Hatayspor ve G.Antep FK'da forma giyen ve futbol oynamaya devam etmek isteyen oyunculara kucak açtı. Kulüpler, transfer edecekleri oyuncuların bu sezonki maaşını da üstlenmiş olacak. Fenerbahçe, Gaziantep'ten eski futbolcusu Lazar Markovic ve Hatay'ın genç yıldızı Bertuğ Yıldırım ile ilgileniyor. Galatasaray, Muslera'nın sakatlığı nedeniyle gündemine Antep'in kalecisi Günay Güvenç ile aynı takımdan orta saha Sam Adekugbe'yi aldı. Beşiktaş, Antep'ten Maxim için harekete geçerken, başka isimler de takıma dahil edilebilir. Trabzonspor ise Antep forması giyen Mustafa Eskihellaç'ın yanı sıra Hatayspor'un kanat oyuncuları El Kaabi ile Saba Lobjanidze için harekete geçti.