Altınordu’dan depremzedelere destek yağıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik heyet ve futbolcular, depremzede vatandaşlariçin başlatılan yardım kampanyasına katıldı. Yeşilyurt'taki Sait Altınordu Tesisleri'ne yardım malzemesi getiren kırmızı-lacivertli ekip, aynı zamanda burada toplanan yardım malzemelerinin kolilenmesine yardım etti. Kampanyaya Altınordu Teknik Direktörü Gökhan Ünal'ın yanı sıra futbolculardan Ali Emre Yanar, Ahmet Dereli, Ali Dere, Volkan Fındıklı, Emircan Gürlük ve Gökberk Efe katıldı.

'BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI'

Teknik direktör Gökhan Ünal ve kırmızı-lacivertli futbolcular, ülkemizin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu süreçte hepimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerekiyor. Bizler de kulübümüzün başlatmış olduğu yardım kampanyasına destek olmaya geldik. En kısa sürede bu zorlu süreçten ülkemiz çıkacaktır" diye konuştu. Öte yandan oğlu Altınordu'da futbol eğitimi alan Iğdırspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri de kırmızı-lacivertlilerin yardım kampanyasında gönüllü olarak yer aldı.

FORMA SATISA ÇIKTI

ALTINORDU'NUN Amatör Lig'den 3. Lig'e yükseldiği 2002-2003 sezonundaki tüm takım oyuncularının imzaladığı forma satışa sunuldu. Altyapıdan yetiştikten sonra A takıma yükselen eski oyunculardan Erman Tügezim, koleksiyonunda yer alan şampiyonluk formasını depremzedelerin yararına Sait Altınordu Tesisleri'ne iletti. Şampiyonluk forması 15 bin TL'den satışa sunulurken, elde edilecek gelirin depremzedelere aktarılacağı bildirildi.