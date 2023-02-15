Spor dünyası seferber

Türkiye, geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan iki büyük depremin yaralarını sarmaya çalışırken, spor dünyasından destekler yağıyor. 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler sonrası Avrupa'nın ünlü kuruluş, kulüp, lig ve futbolcuları Türkiye'ye yardım için kenetlendi. UEFA, bu hafta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarında Türkiye'deki depremzedeleri anma kararı aldı.

AZERBAYCAN DERBİ GELİRİNİ GÖNDERDİ

İngiltere Premier Lig'de Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve milli futbolcu Ozan Tufan'ın formasını giydiği Hull City'li futbolcular sahasında oynadıkları Stoke City karşılaşmaya Türk bayrağı ile çıktı ve maç öncesinde saygı duruşunda bulundu. Tribünler Türk bayraklarıyla donatılırken İngiliz taraftarların saygı duruşu sırasında çıt sesi bile çıkarmaması dikkat çekti. Trabzon'un kardeş takımı olan İrlanda Premier Lig ekibi Drogheda United Kulübü, Türkiye'deki depremzedeleri unutmadı ve yardım kolileri topladı. Azerbaycan kulübü Turan Tovuz, Kepez ile oynadıkları derbi maçın bilet satışından elde edilen 7 bin Manat'ın depremzedelere destek amacıyla AFAD'a gönderildiğini açıkladı.

ÖZEL PAZUBANT TAKTILAR

Hollanda Eredivisie'de takım kaptanları depremzedeler için özel olarak hazırlanan pazubantlarla sahaya çıktı. Fortuna Sittard da Burak Yılmaz, Alkmaar da Jordy Clasie ve Feyenoord'dan Orkun Kökçü başta olmak üzere 17 kulübün kaptanları özel pazubantları takarak deprem felaketine dikkat çektiler. Ancak Ajax kaptanı Dusan Tadic bu pazubandı takmadı. Futbolcuya kulübün bu bantı taktırmadığını öğrenen Türk futbolseverler ise Ajax kulübünü eleştiri yağmuruna tuttu. İtalyan ekibi Busto Arsizio Kadın Voleybol Takımı, THY ile oynayacak maçın tüm bilet gelirini depremzedelere bağışlayacak.

UEFA'DAN ANLAMLI KARAR

TÜRKİYE'DE büyük yıkıma yol açan iki büyük deprem felaketinin ardından UEFA'da yeni kararlar aldı. Bu hafta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarında Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca karşılaşmalarda statlardaki reklam panolarında, Türkçe ve Arapça olarak "Sizinleyiz" mesajı gösterilecek. Futbolcular ve hakemler ise isteğe bağlı olarak kollarına siyah bant takabilecek.