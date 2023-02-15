TFF düğmeye bastı

Türkiye Futbol Federasyonu "asrın felaketi" nedeniyle yeni kararlar almaya devam ediyor. Ligden çekilen takımların oyuncuları için yabancı kontenjanında değişikliğe giden Federasyonun transfer dönemini de bir kez daha uzatması bekleniyor. Tüm bunların yanında başkan Mehmet Büyükekşi ve ekibi maç programlarını da planlamak için harekete geçti. Maç planlama departmanının hazırladığı programları inceleyen TFF yönetimi, ilk tarih olarak 28 Şubat Salı gününü takvime aldı.

ERTELEME MAÇLARI OYNANACAK

Bu tarihte, 6 Şubat'ta ertelenen Fenerbahçe-Konyaspor, Ümraniyespor- Adana Demirspor ve Giresunspor-Kayserispor maçlarının oynatılması planlanıyor. Dün oynanması gereken ancak 2. kez ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçının da aynı güne dahil edilmesi bekleniyor. Yönetim Süper Lig'in 24. haftasını da planlamış durumda. 3-4- 5-6 Mart periyodunda oynatılması planlanan maçlar için henüz resmi duyuru yapılmadı.

İKİNCİ ERTELEME TALEBİ YAPILDI

TFF yönetimi, ilgili kurumlara ekstra mesai yaratmamak adına hassasiyet gösteriyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, 24. hafta maç programının birkaç gün içinde açıklanması planlanıyor. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, transfer dönemini ikinci kez uzatmak için FIFA'ya başvurduklarını açıkladı. Büyükekşi "Bildiğiniz gibi, transfer geçen hafta bitti. Biz buna FIFA'dan 10 günlük bir izin aldık. Bu 10 günlük izin hafta sonu bitecek. Tekrar FIFA'ya bugün bir mektup yazdık, sürenin 5 Mart'a kadar uzatılmasıyla ilgili. Olumlu veya olumsuz bir haber yok" dedi.

BEŞ TAKIM DAHA LİGDEN ÇEKİLDİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 5 takımın ligden çekilme taleplerini onayladıklarını duyurdu. Mehmet Büyükekşi, 2. Lig'den Adıyaman FK ve Diyarbekirspor, 3. Lig'den Kahramanmaraşspor, Osmaniyespor ve Malatya Arguvanspor'un çekilme taleplerini onayladıklarını belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu daha önce, Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ile Gaziantep FK ile 1'inci Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2'nci Lig'den Adıyaman FK, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Niğde Anadolu ve Malatya Arguvan Spor'un ligden çekilme taleplerini onaylamıştı. Federasyon, Sivas Belediye, Tarsus İY'nun taleplerini reddetti.