Bucaspor’da aday çok

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve hedefindeki Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'la yolların ayrılmasının ardından arayışlar hemen başladı. İzmir temsilcisine sezon başında gelen Dumlupınar, bu süreçte 23 karşılaşmada 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 de yenilgi sonrasında toplanan 45 puanla lider Kocaeli'nin ardından ikinci sırada yer almıştı. İlk resmi maçında Körfez ekibi ile karşılaşacak

olan Fırtına'da yönetim ilk adayını belirledi. Buca yönetiminin ilk aşamada gündemine ilk yarı bitmeden Altınordu'dan ayrılan genç teknik direktör Ufuk Kahraman'ı aldığı belirtilirken, iki aday isim için de nabız yoklandığı kaydedildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

ŞAMPİYONLUK hedefleyen Fırtına'nın Ufuk Kahraman'la görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilirken, ikinci adayının en son Gençlerbirliği'ni çalıştıran 54 yaşındaki Metin Diyadin olduğu ve ilk temasın kurulduğu öğrenildi. İzmir temsilcisinde masaya yatırılan diğer ismin ise son olarak 2021'de Samsunspor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli kurmayların bir an önce teknik direktör sorununu çözmek ve Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tatil edilen ligler başlayana kadar yeni çalıştırıcısına imzayı attırmak istediği ifade edildi.

BERKE ÖZBAY