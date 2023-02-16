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Haberler Spor Karşıyakalılardan çocuk kabanı desteği

Karşıyakalılardan çocuk kabanı desteği

16.2.2023

Karşıyakalılardan çocuk kabanı desteği
KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından geçen hafta boyunca Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki yardım faaliyetlerine katılan Karşıyakalı taraftarlar, örnek bir desteğe daha imza attı. Çarşı ve Karşıyaka Taraftarlar Derneği, "Küçük bedenler ısınsın, ruhumuz ısınsın" sloganıyla bin 300 adet yeni çocuk kabanı tedarik etti. Yeşil-kırmızılı taraftarların depremzede çocukları ısıtmak için yüklediği yardım konvoyu, deprem bölgesine taraftarlarla birlikte yola çıktı. Karşıyakalı taraftarlar, montları ihtiyaç sahibi çocuklara bizzat ulaştıracak.
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