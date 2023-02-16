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Haberler Spor Manisaspor kapılarını depremzedelere açtı

Manisaspor kapılarını depremzedelere açtı

Siyah-beyazlı ekip, 50 yatak kapasiteli Tarık Almış Tesisleri’ni depremzedelerin konaklaması için hazırlıyor

16.2.2023

Manisaspor kapılarını depremzedelere açtı

MALİ sıkıntılar boğuşan Süper Amatör Lig ekibi Manisaspor, depremzedeler için harekete geçti. Afet bölgesine iki tır yardım malzemesi ulaştıran siyahbeyazlılar, şimdi de 50 yatak kapasiteli Tarık Almış Tesisleri'ni depremzedelere açmak için hazırlıklara başladı.

Tesisi depremzedeler için hazır hale getirmeye başlayan Manisaspor yönetimi, Manisa Valiliği'nden depremzedeleri 1 yıl boyunca ağırlamak için izin talep etti.

Depremzedeler için kahvaltı salonu, yemekhane, çocuklar için oyun odası, beraber vakit geçirebilecekleri etkinlik odası, tesislerde bulunan bahçeye çocuklar ve vatandaşlar için park alanları yapılmaya başlanırken psikolojik ve fiziksel her türlü sağlık sorunu ile de ilgilenilecek.

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