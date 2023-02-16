  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Yardım için kenetlendiler

Yardım için kenetlendiler

Türkiye ve yurtdışındaki voleybolcular depremzedeler için adeta kenetlendiler

16.2.2023

Yardım için kenetlendiler

YARDIM kampanyalarına voleybol camiasından da pek çok sporcu katıldı. Vakıfbank'ın milli voleybolcusu Zehra Güneş, depremden etkilenen 5 ailenin 1 yıllık kira masrafını karşılaşacağını açıkladı. Eczacıbaşı Topluluğu ise afet bölgesine iş makineleri, hijyen ve sağlık ürünü, 150 bin kutu ilaç, barınma ve ısıtma ihtiyaçları ve profesyonel arama kurtarma ekipleri gönderdi.

KİM YEON-KOUNG 4 MİLYON TL TOPLADI
ESKİ Fenerbahçeli voleybolcu Kim Yeon- Koung, ülkesi Güney Kore'de Türkiye için başlattığı yardım kampanyası ile şimdiye kadar tam 266.114.300 won (4 milyon lira)topladı. Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu İvegin'in formasını giydiği Japonya'nın Kurobe AquaFairies takımı bağış kampanyası başlattı. Fenerbahçe Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem de depremzedeler için destek mesajı attı ve yardım çalışmalarına katıldı.

VOLEYBOLCULAR TEK YÜREK OLDU
VOLEYBOLCULAR, deprem bölgesinde yaşayanlar için tek yürek olurken Kuzeyboru takımının Brezilyalı oyuncusu Ana Beatriz Correa ve Belaruslu oyincisi Hanna Klimets de depremzedelere yardım çalışmalarına katıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA