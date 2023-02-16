Yardım için kenetlendiler

YARDIM kampanyalarına voleybol camiasından da pek çok sporcu katıldı. Vakıfbank'ın milli voleybolcusu Zehra Güneş, depremden etkilenen 5 ailenin 1 yıllık kira masrafını karşılaşacağını açıkladı. Eczacıbaşı Topluluğu ise afet bölgesine iş makineleri, hijyen ve sağlık ürünü, 150 bin kutu ilaç, barınma ve ısıtma ihtiyaçları ve profesyonel arama kurtarma ekipleri gönderdi.

KİM YEON-KOUNG 4 MİLYON TL TOPLADI

ESKİ Fenerbahçeli voleybolcu Kim Yeon- Koung, ülkesi Güney Kore'de Türkiye için başlattığı yardım kampanyası ile şimdiye kadar tam 266.114.300 won (4 milyon lira)topladı. Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu İvegin'in formasını giydiği Japonya'nın Kurobe AquaFairies takımı bağış kampanyası başlattı. Fenerbahçe Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem de depremzedeler için destek mesajı attı ve yardım çalışmalarına katıldı.

VOLEYBOLCULAR TEK YÜREK OLDU

VOLEYBOLCULAR, deprem bölgesinde yaşayanlar için tek yürek olurken Kuzeyboru takımının Brezilyalı oyuncusu Ana Beatriz Correa ve Belaruslu oyincisi Hanna Klimets de depremzedelere yardım çalışmalarına katıldı.