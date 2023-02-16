Yürekler paramparça

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük deprem Türkiye'de 10 ili derinden etkilerken spor camiasında ise kayıplar artıyor. Enkaz çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken dün de voleybol, boks ve kürek camiasından acı haberler geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş'ın depremlerde vefat ettiğini duyurdu. Daha önce de aynı kulüpten sporcu Ceren Akman ve altyapı oyuncusu Elçin Çınar'ın hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NE ATEŞ DÜŞTÜ

TÜRKİYE Boks Federasyonu, depreme Adıyaman da yakalanan milli boksör Sena Karakütük'ün, K.Maraş merkezli depremde enkaz altında kalarak vefat ettiğini bildirdi. Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü'nün kürek sporcusu Mehmet Kadir Özbilgin'in de cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Bir acı haberde Beşiktaş'tan geldi. Beşiktaş Kulübü'nün Adana Futbol Okulu'nda eğitim alan sporcularından Aras Çınar Görgenç ile Tunas Usluoğlu ve Adıyaman Futbol Okulu'ndan Davut Solmaz, Mehmet Ali Aslan ile Erdem Anıl Öksüz vefat ettiği. öğrenildi. Siyah-beyazlı kulüp kurtarılamayan beş genç oyuncusu için başsağlığı mesajı yayınladı.

CHRİSTİAN ATSU İÇİN UMUTLAR AZALDI

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde enkaz altında kalan Hatayspor'un futbolcusu Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere, Ganalı oyuncunun iki çift ayakkabısının bulunduğunu söyledi. Hatay'da tamamen yıkılan Rönans Rezidans'ın enkazında kalan Atsu ile ilgili konuşan, menajer Nana Sechere, "Depremin üstünden 9 gün geçti, Christian'ı hala bulamadık. Odasını tespit ettik, iki çift ayakkabısını bulduk. Ancak Christian yok. Daha fazla araç ve yardıma ihtiyacımız var. Lütfü Savaş'tan yardım bekliyoruz" dedi.