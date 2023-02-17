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Haberler Spor Akigo’da kongre kararı

Akigo’da kongre kararı

Akhisarspor 5 milyon Euro borcu nedeniyle transfer yasağını kaldıramazken kaynak için olağanüstü genel kurul kararı aldı

17.2.2023

Akigo’da kongre kararı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta amatör kümeye düşmenin eşiğine gelen Akhisarspor yönetimi, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Ligde 21 maçta sadece iki galibiyet alabilen Akigo, 14 puanla 17. sırada amatöre düşme hattında yer alırken yönetim krizden kurtulmak için 'acil' çağrısıyla toplanma kararı aldı. Yeşil-siyahlılarda, 2021- 2022'de takımın Spor Toto 1. Lig'de yer aldığı dönemden bu yana kulübün başkanlığı yürüten Evren Özbey ve yönetimi camianın geçmiş dönemden ödenemeyen 100 milyon TL borcu olduğu için 4 Mart'ta seçime gitmeye karar verdiklerini açıkladı.

DÜN DUYURU YAPILDI
YAPILAN duyuruda, "Kulübümüzün geçmiş sezonlardan kalan 5 milyon Euro borca kaynak üretilemediğinden ve bu borç sebebiyle olan transfer yasağının kaldırılamaması sebebiyle olağanüstü kongre kararı alınmıştır" denildi.

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