Gözde Öztürk defnedildi

KADINLAR Voleybol İkinci Ligi takımlarından Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'nda forma giyen Gözde Öztürk, arkadaşıyla birlikte yaşadığı Hatay'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın depremde yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde, ilk depremde yıkılan binanın enkazında dün ulaşılan Gözde Öztürk'ün cenazesi, memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesine getirildi. Gözde Öztürk için Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı.

Cenaze törenine ise acılı baba Zahid ve anne Gülay Öztürk ile Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ve çok sayıda kişi katıldı. Gözde Öztürk, kılınan cenaze namazının ardından Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Önceki sezon Adana İmamoğlu Belediyespor Takımı kadrosunda yer alan Gözde Öztürk'ün, geçen yıl Mayıs ayında Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'na transfer olduğu öğrenildi.