Lig arasında Ege derbisi

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, ülkemizde meydana gelen büyük deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada Bodrumspor'la hazırlık maçı oynayacak. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda pazar günü oynanacak özel müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

SAMİ VE KÜRŞAD DÖNDÜ

Ligde 28 Ocak'ta evinde Boluspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra 23'üncü haftayı bay geçen İzmir temsilcisi, Bodrum ekibiyle oynayacağı karşılaşma ile ligde 24'üncü haftada deplasmanda çıkacağı Pendikspor randevusunun provasını yapmış olacak. Kırmızı-lacivertli takım verilen iznin ardından dün antrenmanlara yeniden başladı. Altınordu'da bir süredir sakat olan Sami Satılmış ve Kürşad Sürmeli takımla birlikte çalışmalara katılırken, Ahmet Dereli ise takımdan ayrı düz koşulara başladı. 30 yaşındaki golcü Ahmet Dereli'nin mart ayında hazır hale gelmesi bekleniyor.