Fethiyespor start verdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, 5 Mart'ta Fethiye Şehir Stadı'nda oynanacak Kastamonuspor maçı hazırlıklarına teknik direktör Erhan Altın yönetiminde başladı. Lacivert-beyazlılar antrenman öncesinde depremde hayatını kaybeden sporcular ve tüm vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunurken, fatiha okudular. Ardından bir konuşma yapan teknik direktör Altın'ın "Hayat devam ediyor. Mücadele devam ediyor" sözlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışmaya geçildi. Sakatlığı devam eden Taha'nın dışında tüm futbolcular antrenmana katılırken, ilk idmanı Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı da yakından izledi.

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